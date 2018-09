Eine weitere kühne Bestleistung ist erreicht: Die Gassenschau-Produktion «Sektor1» ist auch in Olten der Renner. Deshalb hat sich die kühne Truppe entschieden, auch 2019 nochmals in Olten zu gastieren. Es wird die letzte Spielzeit in der Deutschschweiz sein. Der Vorverkauf fürs 2019 startet am 29. September 2018. Für die Spieltage Dienstag und Mittwoch gibt es eine Neuerung: Man kann «Sektor1» anders erleben, nämlich als furiose Backstage-Theater-Version.

Ticket-Vorverkauf für «Sektor1» und das Eintragen in die Warteliste für das «Backstage-Theater» starten am 29. September 2018. Infos auch unter www.sektor1.ch ; Tickets und Infos auf www.sektor1.ch . Für tel. Bestellungen: 044 350 80 30 (Mo bis Fr von 9.15 bis 16.30 Uhr). Tickets sind auch an den TicketCorner-Vorverkaufsstellen erhältlich und unter www.ticketcorner.ch und Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF/min., vom CH-Festnetz).

Karl’s kühne Gassenschau überrascht aber auch: Jeweils am Dienstag und am Mittwoch kann man mit ihr in den Mikrokosmos des Erfolgsstücks «Sektor1» eintauchen. Die Zuschauer können eine Backstage-Version von «Sektor 1» erleben. Das ist ein komplett neues Theater-Erlebnis, weil Zuschauerinnen und Zuschauer vor und hinter der Bühne hautnah mittendrin sind. Alle erleben ungefiltert mit, was bei «Sektor1» abgeht. Dazu gehören: In wenigen Sekunden Kostüme wechseln, im Untergrund den furchterregenden Schlund mit seinen 90'000 Liter Wasser zischen sehen, in die Wohnwagen der Schauspieler hineintrampen, chaotische Küche aufräumen, etc. etc. Natürlich alles mit heftigen, knalligen Überraschungen à la Karl’s kühne.