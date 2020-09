Seit 25 Jahren wird Sendung «Fenster zum Sonntag» in Wangen bei Olten aufgezeichnet

Mit «Bibelstunde» und «Frömmler-TV» wurde das «Fenster zum Sonntag» in der Zeitung mit den besonders grossen Lettern damals betitelt. «Am Anfang gab es tatsächlich Befürchtungen, dass wir ein Sektenfernsehen sein könnten oder dass es sich um einen Prediger handeln könnte, der Spendenaufrufe lanciert», blickt Stolz zurück. «Man stellte uns in den beiden ersten Jahren eine Expertenkommission zur Seite, welche die Inhalte kontrollierte. Erst dann attestierte man uns, dass wir ungefährlich sind, und erteilte uns die definitive Konzession.»

Positives dem Negativen gegenübergestellt

«Das Schöne an unserer Sendung ist die positive Nachricht. In den Medien wird sehr viel Negatives gezeigt. Es ist wichtig, dem etwas gegenüberzustellen. Es ist nicht immer alles nur schlimm, es gibt auch Hoffnung», sagt Baumann. Sie spricht vom Glauben als Lebenshilfe. «Wir suchen den anderen Ansatz, wollen relevante Gesellschaftsthemen aufgreifen und hoffnungsvolle Ansätze aufzeigen.» Dem 14-köpfigen Team stehen dafür ein professionell eingerichtetes Fernsehstudio mit Schnittplätzen für die digitale Produktion sowie die komplette Infrastruktur für redaktionelles Arbeiten zur Verfügung.

Wäre es ein muslimisches Fernsehen, würde man fragen, ob das Geld dafür von Fundamentalisten aus Saudi-Arabien komme. Welche Interessen verfolgen aber die Geldgeber eines christlichen Senders? «Wir sind redaktionell absolut unabhängig und bekommen von den Landeskirchen kein Geld», sagt Stolz. Auch aus dem Topf der obligatorischen Fernsehgebühren, die jeder Haushalt bezahlen muss, komme nichts, betont er. «Wir sind am Werbeblock vor unserer Sendung beteiligt und haben verschiedene Sponsoren, die wir nennen dürfen. Ein wichtiger Teil der Gelder kommt von kleinen Spendern.»

Probleme als eigentlichen roten Faden

Gewisse Grundthemen ziehen sich wie ein roter Faden durchs Programm: «Schwierigkeiten, Krankheiten, der Umgang mit dem Tod, Zweifel, Ängste; das interessiert die Leute immer», sagt Bischoff. «Die Mehrheit der Leute, die wir vorstellen, sind nicht prominent. Ab und zu kann es aber auch ein bekannter Fussballer wie Ridge Munsi sein.»

Christenlehre gebe es auf seinem Sender nicht, sagt der Chefredaktor. Er hat evangelische Theologie studiert und arbeitete früher als Pfarrer in einer Freikirche. «Wir wollen spannende Lebensgeschichten erzählen», sagt er. Im «Talk» passiere das in Gesprächsform, im «Magazin» mit Reportagen und Porträts über Menschen.

Wozu denn ein christliches Fernsehen?

Warum braucht es in aufgeklärter Zeit, in der fast niemand mehr an die Unfehlbarkeit des Papstes oder Wunder wie die Brotvermehrung glaubt, noch ein christliches Fernsehen in der Schweiz? «Viele Christen sind froh über unser lebensnahes Format und wir decken für Leute, die auf der Suche sind, vielseitige Aspekt der christlichen Religion ab», sagt Mike Bischoff.

Wäre es auch möglich, ein «Fenster zum Sonntag» mit einem bekennenden Atheisten zu produzieren? «Es wäre grundsätzlich möglich, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das schon einmal gemacht hätten. Die Verbindung zum Christentum ist immer erkennbar, aber das Spektrum ist sehr breit gefasst», sagt der Chefredaktor. «Ich habe Sendungen mit Reformierten, Katholiken, Orthodoxen, Syrisch-Orthodoxen und Leuten aus Freikirchen produziert.»

Eine Glaubenserfahrung gehöre dazu. Und wie sieht es mit dem Islam aus? Schliesslich gibt es in Wangen bei Olten auch eine Moschee. «Das Verhältnis zwischen Christentum und Islam thematisieren wir ab und zu», sagt Mike Bischoff, «aber unser prioritäres Mandat ist und bleibt es, den christlichen Glauben abzubilden.»