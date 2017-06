Die Vorwürfe sind happig: Fehlende Ausbildungen, Kompetenzüberschreitungen und Eigennützigkeit lauten die Anschuldigungen des "Blicks" an die Adresse der freiwilligen Sanitätsorganisation Retter ohne Grenzen. Die Sanitäter, welche im September 2015 unter der Leitung des in Kappel SO beheimateten Manuel Stocker mit dem hehren Ziel angetreten sind, bei spontanen Grossereignissen wie Demonstrationen oder Flüchtlingsanstürmen, an vorderster Front Unterstützung und Erste Hilfe zu bieten, erleben eine Breitseite an Widerstand.

Sicherheit in Frage gestellt

So meint Michael Schumann, Direktor der Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz gegenüber dem "Blick": «Der Verein Retter ohne Grenzen agiert in verschiedenen Gebieten der Schweiz im Rahmen von Veranstaltungen, häufig ohne offiziellen Auftrag. Besonders gravierend daran: «Die Mitarbeitenden verfügen gemäss unserem Kenntnisstand aktuell weder über die Ausbildung noch die Kompetenzen, um bei Demonstrationen mit Polizeieinsatz eine sanitätsdienstliche Versorgung zu gewährleisten», lässt sich Schumann weiter zitieren.

So sei die Sicherheit der Bedürftigen in Frage gestellt, da es sich nicht um diplomierte Rettungssanitäter handle. Aufgrund der professionellen Kleidung, welche den offiziellen Uniformen täuschend echt gleichen, wiegten sich die Patienten zudem in falscher Sicherheit.

Professionalität vermitteln die Retter ohne Grenzen auch auf ihrer Website. Ausführlich legen sie Motivation und Ziele auf. Bilder zeigen die Gruppe in Uniform beim Einsatz, wie im Rahmen der 1.-Mai-Kundgebung in Zürich. Die Mitglieder stellen sich persönlich vor und Präsident Manuel Stocker nimmt in einem mehrminütigen Video Stellung zu seiner Person und der Aufgabe von Retter ohne Grenzen. Pikant: Auf einem gemeinsamen Gruppenfoto listen die Mitglieder ausführlich ihre Funktion und die berufliche Ausbildung auf, welche nun offenbar in Frage gestellt sind. Der Verein finanziert sich über Spenden. Die Zeitung wirft den Vorwurf auf, wonach Geltungsdrang und das Geld verdienen als eigentliche Motive ihres Handelns dienen.