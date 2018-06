Ferdinand Nideröst, der damals 25-jährige Lehrer, war eigentlicher Drahtzieher des «Projekts», wie man heute sagen würde. «Ich weiss noch, dass ich den Schülern so die engere Heimat näherbringen wollte», sagt der heute 75 Jährige. Und weil im Geschichtsunterricht zuvor die Besiedlung Nordamerikas behandelt wurde, lag auch das Transportmittel für diese aussergewöhnliche Reise nahe. Ein mehrteiliger Konvoi aus Planwagen mit vorgespannten Pferden, die Planen waren jeweils beschriftet mit Namen einstiger Westernhelden wie Jesse James, führte die gut 20 Kinder samt einer Handvoll Erwachsener innert zweier Tage von Kappel über Boningen, Fulenbach, Murgenthal nach Riken, wo auf einem Bauernhof die Tiere versorgt, die Gefährte zur Wagenburg formiert, am Lagerfeuer das Essen zubereitet und später in Stroh und Heu geschlafen wurde.

Tags darauf gings weiter nach Oftringen, Bad Lauterbach, Aarburg Höfe und Olten wieder nach Kappel zurück. «Exakt zur Stosszeit, gegen 18 Uhr, durchquerten wir die Stadt. Das gab schon ein bisschen ein Hallo», lacht Nideröst heute, der die Route auch nach knapp 50 Jahren noch so genau aus der Erinnerung abrufen kann, als sei er eben erst zurückgekehrt oder habe die Eltern am Elternabend darüber informiert.

Erleben und nicht dozieren

Es sei eine einfache Schülerschaft gewesen seinerzeit, begründet Nideröst den Wagemut, den es aus heutiger Sicht für ein Projekt dieser Machart brauchte. Er habe als Lehrkraft stets die Maxime vertreten: Erleben und nicht dozieren. «Natürlich war die Idee einer solchen Schulreise eine spezielle», erklärt er heute. Und sie könne nicht so ohne weiteres in die Gegenwart transferiert werden. Zu individuell sei heute die Schülerschaft, zu hoch das Sicherheitsbedürfnis von Eltern und anderen Verantwortungsträgern. Aber der einstige Oberstufenlehrer brachte als Pfadfinder damals beste Voraussetzungen mit, um derartiges umzusetzen. «Was ebenfalls gesagt sein muss: Es war halt auch irgendwie die 68er-Atmosphäre.» Er sei zwar kein typischer Vertreter jener Zeit gewesen. «Aber es herrschte Aufbruchstimmung und vieles wurde möglich.» Nideröst nickt, als er dies bemerkt. Dass die Reise ein medial derart breites Echo fand, nahm der Lehrer damals gelassen hin. Heute erst recht. Ein paar Ausrisse von Printmedien hat er aufbewahrt. Das Schweizer Fernsehen sendete seinerzeit einen sechsminütigen Beitrag, es erschienen etwa Fotobeiträge im «Gelben Heft», in der «neuen Presse» oder im «Badener Tagblatt». In der Rückblende meint er, dafür sei sicher der legendäre Kaplan Alfred Flury verantwortlich gewesen.