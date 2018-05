Jedes Jahr im Frühsommer sind in Olten Kabaretttage. Jedes Jahr im Frühsommer hängen die grünen Fahnen an der Aarebrücke, die den Bahnhof mit dem Stadttheater verbindet. Jedes Jahr im Frühsommer giert Olten nach Pointen. Entsprechend erwartungsfroh ist das Publikum am vergangenen Mittwochabend kurz vor acht im Stadttheater.

Angesagt ist das musikalisch-theatralische Duo «Schertenlaib und Jegerlehner». Diesem Duo kommt in diesem Jahr die Ehre zu, mit dem Prix-Cornichon, dem Preis der Oltner Kabaretttage, geehrt zu werden. Und wie es nun mal Brauch ist in der Welt der Kleinkunst: Wer einen wohlverdienten Preis empfangen möchte, muss ihn sich vorher noch einmal mit harter Bühnenarbeit verdienen.

Gelächter macht sich Luft

Doch bevor die beiden Mittfünfziger aus Thun die Bühne betreten, gibt es noch eine Begrüssung vonseiten der Veranstalter. Und als der Gesamtleiter der Kabaretttage, Alex Summermatter, die Gäste aus der Politik begrüsst und beim Solothurner Landammann kurz auf seinem Notizzettel den Nachnamen spicken muss, macht sich beim Publikum das aufgestaute Gelächter ein erstes Mal Luft.

Als sich danach noch der deutsche Comedian Christoph Walther als Moderator vorstellt und ein paar lustige Dinge erzählt, explodiert das Gelächter. Lustiger scheint es nicht mehr werden zu können. Der neutrale Zuschauer fürchtet um das Gelingen des Abends. Aus Erfahrung weiss er zwar, dass Scherteinlaib & Jegerlehner meistens ausgesprochen lustig sind. Aber sie haben nicht in jedem Satz eine Pointe versteckt und ihre Lustigkeit ist ganz anderer Art als diejenige Fernseh erprobter Stand-Up-Comedians hochdeutscher Muttersprache.