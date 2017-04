Der Oltner Stadtrat bleibt auch in den nächsten vier Jahren in der Hand rot-grüner Mehrheit: Die bisherige Grüne Iris Schelbert und die neue SP-Kandidatin Marion Rauber machen das Rennen um die zwei verbliebenen Stadtratssitze. Die neue FDP-Kandidatin Monique Rudolf von Rohr hat den Einzug in die Oltner Regierung klar verpasst. Die Wahlbeteiligung betrug 35,42 Prozent.