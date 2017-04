«Andaare verbindet die malerische Altstadt mit dem betriebsamen Bahnhof und ist auch eine Visitenkarte für ankommende Bahnreisende.» So hat die offizielle Stadt das 25-Millionen-Projekt in der Abstimmungszeitung beworfen. Das Stimmvolk nahm die Vorlage inklusive Steg im Oktober 2011 mit 58 Prozent Ja an. Der Stadtrat hat das Projekt wegen zu knapper Finanzen und Projekte mit höherer Priorität im März 2013 allerdings vorläufig auf Eis gelegt. Ob der direkte Aarezugang beim Ländiweg je kommt, steht derzeit in den Sternen.

Stadtpräsident Martin Wey: «Das Volk hat zwar den Kredit gesprochen, aber der Stadtrat hat die Kompetenz, diesen nicht auszulösen, wenn es besondere Umstände gibt.»

Auch mit dem neuen Bahnhofplatz, der einen direkten Aarezugang bei der Bahnhofsterrasse vorsieht, wird sich am Ländiweg nicht viel ändern, weil das dazugehörige Modul nicht in das Mammutprojekt aufgenommen wurde.

Zeit also, über ein paar kostengünstige Zwischenlösungen nachzudenken, die nicht gleich Millionen kosten. Denn nach den beiden Zwischenfällen mit Überfall und sexuellem Übergriff ist unter anderem die Sicherheit beim schmalen Uferweg zwischen Bahnhof und Alter Holzbrücke das Diskussionsthema Nummer eins in Olten. Der Stadtrat hat zwar angekündigt, in einer Arbeitsgruppe unter der Federführung der Sozialdirektion Massnahmen zu diskutieren. Dort geht es indes weniger um bauliche Anpassungen, sondern ob es etwa eine Videoüberwachung oder eine Ordnung mit Benimmregeln geben soll.



Nachfolgend also ein paar Ideen zur baulichen Aufwertung des Ländiwegs, ohne dass diese Zeitung indes die Kosten oder die Realisierungschancen abgeklärt hätte: