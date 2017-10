Andreas Thiel kennt man in Olten. Nicht nur wegen seiner Auftritte als Satiriker, sondern auch aufgrund seines Ausbleibens als geladener Gast. So geschehen letzten Mai bei der Einweihung des Quai Cornichons in Olten. Thiel tauchte nicht auf. Er sei im Stau stecken geblieben, liess er damals verlauten. Auf die Frage, was wirklich los war an jenem Abend, antwortet der Satiriker: «Ich steckte im Stau».

Auch an die Eröffnung des 1. Buchfestivals am Donnerstagabend reiste er mit dem Auto an und blieb wieder im Stau stecken. Doch diesmal kam er rechtzeitig in Olten an. Anfangs Woche sei er mit dem Nachtzug von einer Automobil-Messe in Leipzig zurückgekehrt und habe zwei Stunden Verspätung gehabt. Deshalb zog er für die Reise nach Olten wieder das Auto vor. Dieses Mal habe es knapp gereicht, sagt Thiel mit einem Schmunzeln.