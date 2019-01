Nachdem in den letzten Monaten erste Notmassnahmen nach dem Brand der Alten Brücke in Olten von Ende März 2018 und Planungsarbeiten durchgeführt wurden, startet am kommenden Montag nun die eigentliche Sanierung, dies teilt die Stadtkanzlei Olten in einer Medienmitteilung mit.

Im November hatte das Gemeindeparlament einen Kredit von 1,82 Mio. Franken für die Sanierung der Holzbrücke beschlossen, davon rund 1,1 Mio. Franken für die Instandstellung der Brandschäden, rund 400'000 für die vorgezogenen Unterhaltsarbeiten, bei denen die drei Holzpfeiler mit je zehn Holzbalken ersetzt werden, sowie rund 300'000 für Verbesserungsmassnahmen.