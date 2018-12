Samuel Batzli

Samuel Batzli ist seit 1992 an der Kantonsschule Olten tätig. Bevor er 1992 als Geografie- und Geschichtslehrer in deren Dienste eintrat, unterrichtete er im Teilpensum am Lehrer- und Lehrerinnenseminar Solothurn. 2002 wurde er als Prorektor des Untergymnasiums der Kantonsschule Olten gewählt und war massgeblich an der Umsetzung der Sek-I-Reform mitbeteiligt. 2010 wurde Samuel Batzli zum Präsidenten der Sek-P-Konferenz des Kantons ernannt, 2012 erfolgte seine Wahl zum Konrektor der Sekundarschule P der Kantonsschule Olten.

Der 51-jährige Samuel Batzli hat die Kantonsschule in Solothurn besucht. Er schloss seine Studien in Geschichte und Geografie an der Universität Bern ab. Anschliessend hat er das Höhere Lehramt sowie das Nachdiplomstudium zum Mittelschullehrer für das Fach «Einführung in Wirtschaft und Recht» absolviert. 2003 erwarb er das Diplom als Schulleiter. (szr)