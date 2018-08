30 Jahre ist es her, seit die Bühnenfigur Barbara Hutzenlaub noch vor den legendären Acapickels das Licht der Bühne erblickte. Mit dem Soloprogramm Barbara Hutzenlaub «jubiliert» feiert sie nun ihren 30. Geburtstag und gewährt nicht nur Einblicke in ihre altbewährte Handtasche, sondern auch in ihre Lebensgeschichte.

Die Vorstellung ist am Freitag und Samstag, 14./15. September, jeweils 20.15 Uhr.

Die Abendkasse und Bar ist offen ab 19.30 Uhr.

Der Vorverkauf läuft über die Boutique Leotard in Olten,Telefon 062 212 40 10 oder tickets@theaterstudio.ch.