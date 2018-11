Soll Oltens Innenstadt lebendig bleiben, gibt es Handlungsbedarf. Darin waren sich die zwei Arbeitsgruppen einig, die am Diskussionsteil der SP-Tagung mitmachten. Sie suchten einen bunten Strauss an Ideen zusammen, äusserten aber auch Zweifel an einer raschen Umsetzung derselben. Gibt es bald eine Hängebrücke zwischen Hauptbahnhof und Klosterplatz? Gibt es in der Innenstadt grüne Nischen mit Ziegen und Schafen und eine permanente Open-Air-Bühne? Oder ein Parkhaus? Gibt es in den dereinst leer werdenden Museumsliegenschaften an der Kirchgasse ein Fotomuseum, ein Haus der Beratung, ein genossenschaftlich geführtes Café, eine offene Werkstatt oder ein Generationenhaus mit Notschlafstelle?



Diese und viele andere Ideen wurden im Laufe der Diskussionen eingebracht. Mehr noch wurden Fragen gestellt: Soll sich Olten auf ein innerstädtisches Zentrum auf der linken Aareseite konzentrieren oder soll das Bifang ein zweites Zentrum bilden? Überhaupt: Welche Strassenzüge sollen künftig noch zur Innenstadt zählen? Wie lässt sich der stark frequentierte Bahnhof besser an die Innenstadt anbinden? Bietet die Bildungsstadt auf der rechten Aareseite mit ihren vielen Studierenden zusätzliche Vorteile für Olten? Wie werden bei leerstehenden Geschäftsräumen Zwischennutzungen möglich? Wie gelingt es, Eigentümer für neue Nutzungen zu gewinnen? Lässt sich die Post an einen attraktiveren Ort zügeln? Kann die Bibliothek mehr bieten als Medien ausleihen, zum Beispiel auch Aussenflächen bespielen? Wie lässt sich Futterneid zwischen verschiedenen Anbietern und Quartieren überwinden?

Nicht zu überhören waren aber auch Rufe nach mehr Zusammenarbeit in der Politik und einem grösseren Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Obwohl die SP-Stadtpartei den Anlass als offene Tagung bewarb, rekrutierten sich drei Viertel der Teilnehmenden aus ihren Reihen. Vertreter des Gewerbes waren kaum gekommen. Um die in den Referaten und Diskussionen aufgezeigten Probleme und Lösungen erfolgreich anzugehen, könne eine Partei allein aber wenig ausrichten, wurde betont. (spo)