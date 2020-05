«Rentabel ist dies nicht»: Wieso das Seminarhotel auch in Coronakrise offen bleibt

Seit fast zwei Monaten hält der Bund mit dem Notstand das öffentliche Leben in der Schweiz auf Sparflamme. Erste Lockerungen finden statt, die Zeit nach der Krise bleibt aber für viele Betriebe schwierig und unklar. Die Seminarhotels in Olten haben in diesen aussergewöhnlichen Zeiten ebenfalls hart zu kämpfen. Das Grösste ist das Hotel Arte auf der rechten Stadtseite beim Einkaufszentrum Sälipark. «Kurz gesagt turbulent», schreibt Hoteldirektor Lars Güggi auf die Frage, wie er die Coronakrise bisher erlebt hat. «Wir sind sehr stark betroffen, weil als Erstes unsere Events, vor allem Seminare, weggebrochen sind. Danach kam relativ schnell die Schliessung der Restaurants.»

Trotz der Krise und der strengen Richtlinien des Bundes darf das Hotel Arte weiterhin Gäste empfangen. «Wir bieten ein Frühstück und auch ein Abendessen an. Ab Montag soll auch das Restaurant wieder öffnen, zumindest bis auf weiteres», sagt Güggi. Pro Nacht waren zwischen 5 und 20 Zimmer gebucht – von insgesamt deren 80. «Wir haben ein paar Stammgäste, die eigentlich immer da sind, oder Gäste, die wegen ihrer Arbeit in Olten übernachten müssen», weiss der Hoteldirektor. Touristen seien aktuell wirklich keine unterwegs, auch keine Inlandtouristen – dafür sei Olten sowieso nicht prädestiniert, heisst es von Güggi. Die anderen freien Zimmer wurden zur Homeofficenutzung angeboten, allerdings sei dieses Angebot «sehr spärlich genutzt worden». Man merke das relativ konsequent von zu Hause aus gearbeitet werde.