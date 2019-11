Remo Zumstein und viele neue Gesichter an Slam-Trilogie

Am Freitag, 15. November startet die «laut und deutlich» Trilogie in die neue Saison und bringt wieder spannende Bühnendichterinnen und -dichter ins Kulturzentrum Schützi Olten. Poetry Slam als Wettbewerb der Bühnenpoesie hat sich längst etabliert und seit 2018 bietet art i.g. auch Open-List Slams in Zusammenarbeit mit dem Coq d’or an. Nun startet die neue Trilogie mit der Moderatorin Fabi N. Käppeli mit ihrem Moderationspartner Kilian Ziegler. Als Begleitband wird «Lt. Slam and his mighty bassdrum» aus Bern den Slam begleiten, das Publikum einstimmen und den Abend mit Jingles untermalen. Olten kann sich für den Slamstart auf ein hochkarätiges Programm der Slamliga freuen.

Elf Dichterinnen und -dichter werden mit ihren Texten und Performance das Publikum begeistern. Für den ersten Slam sind die Organisatoren stolz, viele neue Gesichter zu präsentieren. Tanasgol Sabbagh aus Berlin ist nicht oft in der Schweiz und überzeugt oft durch politische, kritische aber auch gefühlvolle Texte. Sie stand als einzige Frau an den deutschsprachigen Meisterschaften 2019 in Berlin im Finale, überzeugt mit ihren Auftritten und beweist, dass Slam nicht nur lustig sein muss. Ebenso Jonas Scheiner aus Wien, welcher mit seinem Slamteam im Finale der Meisterschaften stand, aber auch im Einzelauftritt immer wieder zu den Finalisten und Siegern von Slams steht.