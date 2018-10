Für den Oktober hat das Oltner Stadt- und Kulturmagazin «Kolt» anlässlich der 100. Ausgabe eine Sondernummer mit 100 Seiten produziert, welche die Herausgeber Nicht-Abonnenten tatsächlich auch für 100 Franken verkaufen wollen.

Zudem zügelte das Büro kürzlich von der Innenstadt an der Leberngasse 17 ins Wohnquartier an den Vorderen Steinacker 3. Auch sonst wird beim Stadt- und Kulturmagazin in Zukunft einiges anders. Wir trafen Mitbegründer und Herausgeber Yves Stuber am neuen Standort, der nach dem Auszug des Kinder-Secondhand-Ladens in ein schickes Coworking-Büro umgebaut wurde.

Lieber Yves, wir kennen uns unter Berufskollegen, daher das Du. Beim «Kolt» wird alles neu: Neues Büro, Relaunch des Magazins, nur noch zweimonatlicher Erscheinungstermin, dafür mehr Umfang als der bisherigen 36 Seiten. Warum dieser schon dritte Neustart seit der ersten Ausgabe im Herbst 2009?

Yves Stuber: In den vier Jahren seit dem letzten Relaunch 2014 fallen dir gewisse Sachen auf, welche dich stören, besser machen könntest oder sich repetitiv anfühlen. Du füllst das Magazin Monat für Monat ab, aber du weisst, dass du es eigentlich besser machen könntest. Es fehlte aber die Zeit dafür – jetzt nehmen wir uns diese.