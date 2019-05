Ausgaben in Höhe von knapp 5 Millionen Franken hat der Oltner Stadtrat Mitte April trotz Notbudget beschlossen. Er begründete dies mit "drohenden Schäden" und "wachsendem Zeitdruck". Rolf Sommer hat dagegen Beschwerde beim Kanton eingereicht. Die "stadträtlichen Begründungen (...) sind nicht glaubhaft", schrieb er damals. Dies, weil einige Vorhaben wie das Hochwasserschutzprojekt Wilerfeld oder die Sanierung und Aufwertung des linkes Aareufers zwischen Gäubahnbrücke und Pontonierhaus «schon seit Jahrzehnten oder Jahren hätten ausgeführt werden können». Es gehe ihm dabei aber nicht «um die Projekte, sondern um die Einhaltung des Rechts». Der Initiant des Budgetreferendums findet, dass «mit diesen stadträtlichen Entscheiden eine Volksabstimmung, insbesondere bei Ablehnung des Budgets oder des Steuerfusses, zur Farce wird».

Der Solothurner Regierungsrat hat die Beschwerde nun am Dienstagmorgen abgewiesen. Rolf Sommer sei nicht dazu legitimiert, heisst im Regierungsratsbeschluss. "Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Beschwerdeführer von den angefochtenen Beschlüssen besonders berührt sein oder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung haben sollte." Er sei von den "angefochteten Beschlüssen nicht mehr berührt als jeder andere Oltner oder jede andere Oltnerin auch", heisst es im Beschluss weiter. Daher tritt die Regierung auf die Beschwerde gar nicht ein.

Rolf Sommer sagt auf Anfrage, dass er den Entscheid nicht verstehe und das Volk für "blöd" verkauft werde. "Was hat ein Budgetreferendum nach diesem Entscheid noch für einen Sinn und Zweck?", fragt er sich. Ob er den Entscheid ans Bundesgericht weiterziehe, wie es innerhalb von 30 Tagen möglich wäre, will er nun mal abwarten. Er habe allerdings kein Geld, um sich von Juristen beraten zu lassen. Allenfalls könnte er sich auch vorstellen, erneut das Referendum gegen das vergangene Woche im Gemeindeparlament abgesegnete überarbeitete Budget zu ergreifen. "Um die Stadt ein bisschen zu ärgern", wie er sagt. Sommer hat nun die Verfahrenskosten in Höhe von 2000 Franken zu bezahlen. (fmu)