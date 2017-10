An der letzten Parlamentssitzung Ende September gab es Kritik vonseiten der Gemeinderäte an den Stadtrat. Die Bewilligung von drei zusätzlichen Stellen für die Sozialregion sei nicht in der Traktandenliste und auch nicht als separates Geschäft im Protokoll aufgeführt, so der Vorwurf. Zudem habe der Stadtrat über seine Kompetenzen hinweg gehandelt. Nun sind Beschluss und Antrag doch auf der Homepage der Stadt aufgeschaltet.

Rechtskonsulent Patrik Stadler bestätigt nun, was Stadtschreiber Markus Dietler letzte Woche gegenüber dieser Zeitung bereits ankündigt hat. Künftig will der Stadtrat die parlamentarischen Geschäfte sofort publizieren, nachdem er sie behandelt hat, und die Parlamentarier nicht wie bis anhin vorgängig informieren.

Warum dieser Gesinnungswandel?

Patrik Stadler: Es ist kein Gesinnungswandel. Bis anhin pflegte der Stadtrat die Praxis, Geschäfte welche er zuhanden des Parlaments beschloss, bis zum Zeitpunkt der Parlamentssitzung noch unter Verschluss zu halten. Somit sollte das Parlament zuerst über Geschäfte informiert und dokumentiert sein, um sich auf allfällige Fragen der Presse vorbereiten zu können. Zum Schutz und mit Einverständnis des Parlamentes führte der Stadtrat damals dieses Vorgehen ein. Es wurde nichts geheim gehalten. Sobald die Unterlagen ans Parlament gingen, führte die Verwaltung dies nachträglich online nach. Es mag sein, dass dies nicht immer funktionierte, doch es war der Grundsatz. Am letzten Montag hat der Stadtrat nun formell entschieden, dies künftig anders zu handhaben.

Nach der Parlamentsdebatte sagte Stadtschreiber Markus Dietler allerdings auf Anfrage dieser Zeitung: Der Beschluss über die drei zusätzlichen Stellen sei nur zuhanden des Budgets bewilligt worden und daher nur als Notiz im Laufprotokoll, nicht aber als separater Beschluss und Antrag festgehalten.

Es war ein sehr komplexes Geschäft. Wir mussten im Vorfeld prüfen, was der Stadtrat überhaupt darf und was nicht. Damals entstand ein ziemliches Hickhack. Der gesamte Beschlussesantrag inklusive den drei Stellen wurde im Rahmen der Parlamentssitzung umformuliert, da er nicht klar war. Die Aufnahme der Stellen ins Budget ist im Laufprotokoll der Stadtratssitzung aufgeführt, da dies in seiner Kompetenz liegt. Die Stellen muss letztlich aber das Parlament bewilligen. Grundsätzlich führt die Verwaltung jeden Beschluss so auf, wie ihn der Stadtrat fällt.

Mit diesem widersprüchlichen Vorgehen verstärkt sich das Misstrauen gegenüber dem Stadtrat, er sei ein Geheimkabinett. Wie sehen Sie das?