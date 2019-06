Nur wenige Tage vor der Rechnungsgemeindeversammlung ist Hägendorfs ehemaliger Verwaltungsleiter Philipp Häfeli (Olten) im Alter von 59 Jahren an einer schweren Krankheit verstorben. Gemeindepräsident Andreas Heller sprach an der Gemeindeversammlung von einem schweren Verlust in emotionaler wie fachlicher Hinsicht. Der Verstorbene sei Kollege, Freund und Vorbild gewesen. Philipp Haefeli kam vor vier Jahren als Verwaltungsleiter nach Hägendorf, nachdem er zuvor in der Privatwirtschaft tätig gewesen war. Mit seiner einstigen Wohngemeinde Hägendorf war er zeitlebens verbunden geblieben. Die Versammlung erhob sich im stillen Gedenken zu Ehren des Verstorbenen. (hub)