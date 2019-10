Quartierladen Oltner Shop geht nach weniger als einem Jahr zu

Am 1. Dezember 2018 hat Onur Özdemir seinen Quartierladen Oltner Shop an der Ringstrasse eröffnet. Vergangenen Samstag, 12. Oktober, hat er diesen bereits wieder geschlossen. Auf Anfrage will der Ladenbesitzer zur abrupten Schliessung wenig sagen, macht aber wirtschaftliche Gründe dafür verantwortlich. Sein Inventar steht seit Ende September unter anderem auf der Onlineplattform Comparis für 5000 Franken zum Verkauf.



Als diese Zeitung ihn vor Jahresfrist zur anstehenden Eröffnung traf, zeigte sich Özdemir überzeugt, dass er den Laden rentabel betreiben könnte. Er denke an ein langfristiges Engagement, sagte der 29-Jährige damals, der für sein Geschäft keinen Businessplan aufgestellt hatte.



Hausbesitzer Hans Dieter Jäggi hofft, bald einen neuen Mieter zu finden. «Das wird aber gar nicht so einfach sein», sagt er auf Anfrage. (fmu)