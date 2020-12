Prozess gegen William W. geht mit Plädoyers weiter: Staatsanwalt hält Aussagen der Opfer für glaubhaft

In seinen rund eineinhalbstündigen Ausführungen rekonstruierte der Staatsanwalt Ronny Rickli detailgetreu das Geschehen rund um die mehrfachen sexuellen Handlungen, die dem Beschuldigten vorgeworfen werden.

Die mutmasslichen Taten fanden der Reihe nach in der Wohnung der fünf- und siebenjährigen Opfer, am Rande eines Gottesdienstes in der Friedenskirche sowie im gepachteten Restaurant von W. statt. Nach letzterem Übergriff wurde der 47-Jährige verhaftet; erst danach kamen auch die Missbräuche der beiden Kinder davor ans Licht. Der Staatsanwalt hält die Aussagen der Opfer und der Zeugen für glaubhaft. Am Nachmittag kommen auch der Verteidiger Thomas Fingerhuth sowie die Vertreterinnen der Privatklägerschaft zu Wort.

Am Donnerstag war der Prozess unterbrochen worden, weil Fingerhuth das Ergänzungsgutachten an sich und dessen Entstehung in Zweifel zog und eine Sistierung des Verfahrens inklusive Einholung eines neuen Gutachtens forderte. Das Gericht lehnte den Antrag ab. Das Gutachten sei zulässig, und die Tatsache, dass der Sachverständige beim Beschuldigten nicht um Mitwirkung nachgefragt habe, tangiere den Beweiswert in diesem Fall nicht. Den neu formulierten Antrag der Verteidigung, die Einvernahmeprotokolle der fünf- und siebenjährigen Opfer für unverwertbar zu erklären, lehnte das Gericht ebenfalls ab.