Diese wird Ergebnisse aus Beobachtungen und Begehungen von Plätzen, Problemzonen (wie etwa die Kirchgasse oder der Ländiweg) zu verschiedenen Tageszeiten, Treffpunkten, Recherchen zu statistischen Werten wie jener zu Gesetzesverstössen liefern.

Zudem fliessen Befragungen von Betroffenen, Gewerbetreibenden, Anwohnern und Passanten sowie ausführliche Interviews mit Schlüsselpersonen aus den Bereichen Sicherheit, Soziales, Bildung, Politik, Bau Auskunft über die persönliche Wahrnehmung in die Analyse ein.

Für Marion Rauber steht dabei im Vordergrund, dass nicht ausschliesslich aufsuchende Sozialarbeit ins Auge gefasst wird, sondern durchaus auch der Ordnungsgedanke. «Es gibt schon Passanten, die sich halt an der Unordnung stossen oder vom Benehmen gewisser Nutzer am Ländiweg und an der Kirchgasse irritiert sind.»

Insofern sieht die Stadträtin auch im ordnungsdienstlichen Bereich durchaus ein Element, welches zur Beruhigung der Szenerie beitragen könnte. Im Übrigen geht Marion Rauber davon aus, dass in Olten hinsichtlich aufsuchender Sozialarbeit mit ordnungsdienstlichem Aspekt tatsächlich Handlungsbedarf angezeigt ist.

Jugend nicht inbegriffen

Würden auch die Bedürfnisse der Jugendlichen in die Analyse einfliessen, liesse sich dieser zusätzliche Baustein für knapp 8000 Franken einkaufen. Der Stadtrat hat sich dagegen ausgesprochen.

«Nach Rücksprache mit der Direktion Bildung und Sport hat der Stadtrat entschieden, auf diesen Baustein zu verzichten. Im Zuge der aktuellen und neuen Jugendarbeit sind bereits Projekte am Laufen beziehungsweise geplant», erläutert die Stadträtin.