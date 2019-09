Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr fiel auf einem Waldweg in Fulenbach ein Mädchen von einem Pferd und verletzte sich dabei schwer, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde es mit einem Rettungshelikopter der REGA in ein Spital geflogen.

Trotz aller ärztlichen Bemühungen ist die Primarschülerin in der Zwischenzeit gestorben. Gemäss ersten Erkenntnissen passierte der Unfall im Rahmen eines geführten Pferdespaziergangs. Zur Klärung des Unfallhergangs und der Umstände wurde eine Untersuchung eingeleitet. (sku)

