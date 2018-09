Am Samstag startete der EHC Olten mit einem Derby gegen den SC Langenthal in die neue Swiss-League-Saison. Nebst frischem Wind in der Mannschaft stand auch für die Fans die eine oder andere Erneuerung an.

Das Restaurant Muusfalle ist zusammen mit der neu gebauten VIP-Tribüne für den normalen Matchbesucher nicht mehr zugänglich. Damit die Fans trotzdem im Sitzen etwas essen und trinken können, hat der EHC Olten in der Curling-Halle ein neues Lokal eingerichtet.