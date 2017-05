Die Oltner Pontoniere gehören zu den kleineren Sportvereinen in Olten und auch unter den insgesamt 41 Pontoniersektionen landesweit sind sie ein vergleichsweise kleiner Player. Trotzdem stellen die Oltner regelmässig ein Wettfahren auf der heimischen Aare auf die Beine − das letzte Mal vor fünf Jahren. Heuer ist es wieder soweit und dieses Mal wird alles ein wenig grösser.

Ein vergleichbares Wettfahren wurde in den letzten 20 Jahren in Olten nie durchgeführt. Denn am Sonntag dem 27. August findet eine Schweizer Meisterschaft auf der Aare statt, die der Jungpontoniere. Teilnahmeberechtigt sind alle Pontoniere bis zum 20. Altersjahr, angetreten wird in insgesamt drei Alterskategorien und in jeder dieser Kategorie gilt es einen Schweizer Meister zu küren. Hochstehender Jugendsport ist folglich garantiert und das mitten in Olten. Denn das Wettkampfgelände erstreckt sich von der Umfahrungs- bis zur Holzbrücke.