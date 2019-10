Im Frühling 2015 hat ein Polizist in Starrkirch-Wil vor seinem Haus mit einem Kleinkaliber auf Amseln geschossen. Dabei hat er das benachbarte Haus getroffen. Der zuständige Gerichtsschreiber vom Amtsgericht Olten-Gösgen bestätigte gegenüber Tele M1, dass man das Verfahren nach dem Grundsatz eingestellt habe. Man hätte nicht zweimal in der gleichen Sache ein Strafverfahren gegen den 52-Jährigen eröffnen dürfen. Nach der Teileinstellung wegen Gefährdung des Lebens hätte man den Kantonspolizisten nicht noch mit einem Strafbefehl verurteilen dürfen. Das heisst, er kommt jetzt straffrei davon. Es gibt aber auch kein Urteil, also keinen Freispruch.

Bereits vor zwei Jahren hat das Obergericht den Vorwurf der Gefährdung vom Leben bestätigt. Die Nachbarskinder seinen nicht gefährdet gewesen, da die Kinder um diese Zeit schon im Bett lagen. Die Staatsanwaltschaft habe darauf hin den Polizisten wegen Sachbeschädigung und Verstoss gegen das Jagtgesetz veruteilt, wie TeleM1 berichtet. Er machte aber Einsprache und so kam es im April zum Prozess, der aber schlussendlich abgebrochen wurde. «Und das ist unverständlich, sehr unverständlich. Er hat ja das Protokoll führen lassen, dass er es gemacht hat, dass es passiert ist», sagt die betroffene Nachbarin gegenüber TeleM1.

Strafrechtlich ist dem Polizist nichts passiert. Jedoch wurde er nach dem Vorfall in den Innendienst versetzt, wo er gemäss TeleM1 immer noch arbeitet. (mgt)