Polizei führt gezielte Kontrollen in Rotlicht-Etablissements durch

In der Nacht auf Donnerstag, 15. Oktober 2020, fanden in Olten und Wöschnau gezielte Kontrollen in rund zehn Rotlicht-Etablissements statt, wie die Kantonspolizei mitteilt. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) wurden Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen und insbesondere die Umsetzung und die Einhaltung von Covid-Massnahmen kontrolliert.

In mehreren Lokalen seien die geforderten Massnahmen missachtet worden. Diese Etablissements wurden daher durch das AWA vorübergehend geschlossen und deren Betreiber/innen müssen mit einer Strafanzeige rechnen. Sobald die geforderten Auflagen erfüllt seien, prüfe das AWA eine Wiedereröffnung, so die Polizei weiter.