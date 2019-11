Peter Bolliger feiert Filmpremiere mit vielen Gästen

Dieser Film ist bis jetzt Bolligers grösste Produktion und nimmt sich einem schweren Thema an: Demenz. Der Spielfilm zeigt, was Demenz für das Umfeld bedeutet und wie sich die Welt des Erkrankten verändert.

Im vollen Kinosaal Palace im Oltner Bifangquartier sassen die Schauspieler, die den Film nach langer Drehzeit gestern zum ersten Mal sahen, der Kameramann Peter Schurter und Vertreter von Alzheimer Solothurn. Der Film wird ab dem 9. November im Kino Capitol in Olten und im Youcinema in Oftringen gespielt. In Aarau wird er am 8. bis 10. November in der Aula der Berufsschule Aarau zu sehen sein. An diesen Anlässen werden vor der Filmvorführung Vorträge von Alzheimer Schweiz gehalten. Ab dem 16. November wird der Film auch im Kino Canva in Solothurn gezeigt.(jfr)