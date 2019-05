Es war ein Herzenswunsch, nicht nur von Stefan Ulrich, dem Geschäftsführer von Region Olten Tourismus. «Ja, Peter Bichsel stand bei uns zuoberst auf der Liste. Es ist toll, dass es geklappt hat.» Auf der rechten Aareseite, wo Bichsel aufgewachsen ist, sind vier Geschichten des grossen Erzählers zu hören: am Bahnhof, beim Bifangschulhaus, beim Vögeligarten und im Mühletäli.



Wie alle Autorinnen und Autoren auf dem Schriftstellerweg hat Bichsel seine Texte im Tonstudio des Oltner Musikers Roman Wyss selber eingelesen. Bichsel entführt mit seinen Geschichten die Hörerschaft zurück in seine Kindheit. Zum Haus am Pfarrweg etwa, auch wenn der damals Sechsjährige nicht von Luzern nach Olten wollte. «Vom ganzen Umzug blieb in meiner Erinnerung nur ein einziges Bild: Ein sonniger Tag, und mitten im Garten stand mein Schaukelpferd.»