Oltner Terminus-Club meldet einen mit Coronavirus infizierten Gast

Im Kanton Solothurn ist der erste Fall einer Person bekannt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde und sich in einer Bar oder in einem Club aufhielt. Es betrifft den Club Terminus in Olten. Die Betreiber informierten und baten alle Personen, die am 27. Juni im Lokal waren, sich in Quarantäne zu begeben.

Die Verantwortlichen wollen nun die Anwesenheitsliste bei den Behörden einreichen, wie sie am Dienstagabend auf Facebook mitteilten. Sie stellten zudem für Mittwoch weitere Informationen in Aussicht. Der Terminus Club betreibt neben dem Club auch ein Restaurant und eine Bar.