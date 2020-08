Oltner Kunstmuseum soll in «historisches und emotional wichtiges Gebäude» umziehen

Mit der Eröffnung des Hauses der Museen im November 2019 konnte die erste Etappe der Erneuerung der städtischen Museen abgeschlossen werden. Nun soll die zweite Etappe angegangen werden: Das Kunstmuseum an der Kirchgasse 8 befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand – unter anderem was die Tragfähigkeit der Böden angeht; zudem ist die Liegenschaft nicht barrierefrei. Ferner fehlen gute Räumlichkeiten für die Wechselausstellungen, die Sammlung und das Depot des Kunstmuseums sowie verschiedene Technikräume. Im Übrigen nutzt das Kunstmuseum heute vier Räume im früheren Naturmuseums.

«Als Zielsetzung für die künftige Ausrichtung wurde unter anderem auch festgelegt, dass das neue Kunstmuseum klein, aber fein sein solle», heisst es in einer Mitteilung. Mit der Neukonzeption sei kein Anspruch an ein quantitatives Wachstum als Institution verbunden. Die Ausstellungsräume sollen in Zukunft so angeordnet sein und bespielt werden, dass auch während Ausstellungsaufbauten ein durchgehender Ausstellungsbetrieb möglich ist.

Es brauche sowohl mehrere kleinere Ausstellungsräume für thematische Einheiten wie auch einen grosszügigen Ausstellungsraum für grössere Werke. Die Depoträumlichkeiten sollen aus betrieblichen Gründen im Wesentlichen weiterhin vor Ort bleiben, aber den aktuellen Anforderungen angepasst und mit einer Reserve für künftige Entwicklungen der Sammlung ausgestattet werden. «Selbstverständlich müssen die öffentlich zugänglichen Räume zudem barrierefrei ausgestaltet sein», heisst es.

«Kulturviertel» mit Verweilqualität

Was den Standort des Kunstmuseums angeht, beantragt der Stadtrat, am bisherigen Standort im Herzen der Stadt im Sinne eines «Kulturviertels» mit Verweilqualität festzuhalten. Durch den Verbleib des erneuerten Kunstmuseums an der Kirchgasse und eine spätere Verschiebung der beiden städtischen Bibliotheken und allenfalls der Ludothek und weiterer öffentlicher Angebote ins Hübelischulhaus «könnte zusammen mit der ebenfalls für kulturelle Anlässe verfügbaren Stadtkirche ein innerstädtisches Kulturviertel rund um den Munzingerplatz entstehen, das in Städten vergleichbarer Grösse seinesgleichen sucht», schreibt die Einwohnergemeinde.

Als Basis für den Entscheid zwischen verschiedenen Szenarien war eine Zustandsanalyse durchgeführt worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass das ehemalige Naturmuseum an der Kirchgasse 10 ein solides Tragwerk inklusive Dachstuhl mit wenigen Schäden aufweist, das belassen bzw. wenn erforderlich zurückhaltend verstärkt werden könne.

Anders sieht die Situation im angrenzenden heutigen Kunstmuseum aus. Oberhalb des 1. Obergeschosses wird von den Spezialisten ein vollständiger Ersatz der Decken empfohlen. Die Empfehlungen reichen bis hin zu einer kompletten Auskernung des Gebäudes, bei welcher die inneren Tragwände und Decken komplett abgebrochen und neu aufgebaut werden. Die im Vorfeld konsultierte Altstadtkommission und die kantonale Denkmalpflege würden sogar so weit gehen, dass die Liegenschaft aufgrund der zahlreichen Abweichungen vom Ursprungszustand rückgebaut und unter Berücksichtigung des Volumenschutzes durch einen zeitgemässen, ortsbaulich und architektonisch überzeugenden Neubau ersetzt werden kann.

Der Stadtrat empfiehlt dem Gemeindeparlament deshalb den Standort Kirchgasse 10 mit Anbau zur Umsetzung: «Die Liegenschaft ist als erstes Schulhaus und langjähriges Museum ein historisch und emotional wichtiges Gebäude für die Stadt Olten, weshalb von einer Fremdnutzung oder gar Veräusserung abgesehen werden soll», heisst es. Architektonisch stelle es einen repräsentativen Monumentalbau an zentraler Lage dar, der sich auch aufgrund der Gebäudestruktur und -qualität bestens für den Museumsbau eigne. Fehlende Räumlichkeiten könnten im Anbau ergänzt werden.

Nächster Schritt Architekturwettbewerb

Die Einwohnergemeinde plant einen Architekturwettbewerb über die Liegenschaften Kirchgasse 8 und 10 zu veranstalten. Im Erdgeschoss der Liegenschaft Kirchgasse 8 wird eine publikumsnahe Nutzung als Vorgabe definiert. Für die detaillierte Bestimmung der Nutzung an der Kirchgasse 8 stehen zwei Möglichkeiten zur Disposition: Entweder definiert diese die Einwohnergemeinde selber – zum Beispiel Detailhandel oder Gastronomie im Erdgeschoss und Wohnnutzung in den Obergeschossen – und realisiert diese dann auch anschliessend auf eigene Rechnung mit entsprechenden Kostenfolgen. Oder sie sucht anschliessend an den Architekturwettbewerb im Rahmen einer Ausschreibung eine Investorin, welche die Nutzungs- und sonstigen Vorgaben der Einwohnergemeinde am besten erfüllt.

Die Kosten für den derzeit laufenden Auftrag Bauherrenbegleitung inklusive Durchführung Wettbewerbsverfahren sind bereits am 4. Dezember 2014 durch einen Kredit von 500'000 Franken vom Parlament genehmigt worden. Die Kosten für die Museumserneuerung nach dem geplanten Szenario werden derzeit auf rund 10 bis 14 Mio. Franken geschätzt.

Der Beginn des Architekturwettbewerbs gegen Ende Jahr vorgesehen. Mitte 2021 soll dem Gemeindeparlament ein Projektierungskredit für die Erneuerung des Kunstmuseums vorgelegt werden. Die Umsetzung ist nach einer entsprechenden Volksabstimmung in den Jahren 2022/23 vorgesehen. (sko)