«Oh, da kann ich vieles aufzählen», meint die Maturandin. «Eingeschränkte Kleiderauswahl, unbequeme Sitzposition in Auto und Flugzeug, tief liegende oder schräg verlaufenden Türrahmen, vor allem in alten Häusern, sind echte Fallen.» Ganz zu schweigen von Bettlängen, beziehungsweise einer vorstehenden Bettkante am Fussende. Nach der Art der Betten im Hotel muss sie sich vor den Ferien jeweils erkundigen. Denn schliesslich will man sich ja nicht ständig stossen am Fussende.

«Auch hängen meist die Spiegel zu tief, du stösst dir den Kopf an den Haltestangen im Bus oder die Spitzen fremder Schirme drohen dir ins Auge zu stechen. Da musst du höllisch aufpassen», sagt sie. «Und natürlich», reicht sie nach, «fällst du halt bei jeder Gelegenheit auf.» Noch heute wird die Maturandin, die sich noch nicht ganz sicher ist, welchen beruflichen Weg sie in der Zukunft einschlagen möchte, drei bis viermal am Tag auf ihre Grösse angesprochen.

«Die Fragen», sagt sie, «sind immer dieselben: Wie gross bist du? Spielst du Volleyball? Hast du schon mal ans Modeln gedacht?» Wobei: Letzteres ist absolut ein Thema. In ihrer Arbeit hat sich Lara Gutwald nämlich auch mit den Massen der Kandidatinnen von Germanys next Topmodel befasst.

Und kommt zum Ergebnis: Sämtliche jungen Frauen waren zwar kleiner als sie, aber die Körpergrösse «kann in der Tat als notwendige, wenn auch nicht hinreichende Voraussetzung für den Erfolg im Modelbusiness angesehen werden», wie sie in ihrer Arbeit schreibt.

Eher Modelgrösse

Sie habe Mühe gehabt, für ihre Arbeit grosse Frauen zu finden, sagt Lara Gutwald. Deswegen hat die Hägendörferin mit dem Klub langer Menschen (KLM) Kontakt aufgenommen (Mindestgrösse für Frauen 1.80 m, für Männer 1.90 m). Dort fand sie ihre erste Probandin, später über Aufrufe in den sozialen Medien und im örtlichen Volleyballclub noch weitere drei.