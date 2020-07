OltenAir 20 fliegt direkt ins nächste Jahr

Ernüchterung für die Fans; doch vielleicht besser jetzt als (zu) spät. Grund: Das OltenAir 2020 findet nicht statt. Wie der Verein Open Air Olten gestern bekanntgab, habe die aktuelle Coronapandemie und die damit verbundene Planungsunsicherheit den Verein dazu bewogen, die Ausgabe 2020 zu streichen. Worauf der Verein aber Wert legt: Mit dem frühzeitig getroffenen Entscheid soll auch die Basis für ein erfolgreiches OltenAir 2021 gelegt werden. Nach der Chilbiabsage, dem Wegbrechen des Beachevents, dem Streetfood-Festival, dem Open-Air-Kino erlebt das Oltner Freilichtprogramm einen Totalausfall.

Am Anfang fühlte man sich bestärkt

«Mit dem Ausbruch der Coronapandemie sah sich der Verein in seiner Entscheidung bestärkt, das OltenAir 2020 anstatt im August erstmals im Dezember stattfinden zu lassen», gibt Nils Löffel von Verein Open Air zu verstehen. Mittlerweile aber sind die langfristigen Auswirkungen der Coronakrise besser abzuschätzen. Was den Trägerverein veranlasst, das OltenAir 2020 frühzeitig abzusagen und um ein Jahr zu verschieben. Der Beschluss fiel einstimmig und als unmittelbare Konsequenz des Entscheids der Nordwestschweizer Kantone, bis auf weiteres nur Veranstaltungen mit maximal 100 Personen zu bewilligen, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. «Obwohl der Kanton Solothurn die Beschränkung vorerst nur bis Ende August verfügt hat, ist aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht klar, ab wann wieder grössere Veranstaltungen möglich sind», sagt Löffel. Basel-Stadt habe bereits entschieden, die Beschränkung bis Ende Jahr beizubehalten. «Die damit verbundene Planungsunsicherheit lässt es nicht zu, die Organisation des Festivals weiter voranzutreiben.»

Natürlich: Man hätte Sektoren machen können. Aber letztlich gebe es in der Schützi nur eine Bar, nur eine Toilettenanlage. Am OltenAir 2020 wären täglich bis zu 600 Gäste erwartet worden. «Vielleicht hätten wir unter den heute gültigen Bedingungen nur 300 Gäste begrüssen können», vermutet Löffel. Aber eine so sehr reduzierte Besucherzahl liege aus finanziellen Gründen nicht drin. Bereits die Verlegung der heurigen Ausgabe in den Winter sei aus finanziellen Überlegungen erfolgt. «Produzieren wir im Freien, macht die dafür notwendige Infrastruktur 40 Prozent des Budgets aus», erklärt Löffel. Dieser Posten entfällt bei der Nutzung der Schützi.

Die Planung des OltenAir 2020 war weit vorangeschritten, Bands und Supporter für das diesjährige Festival gewonnen. Darunter «Crimer», der als Headliner für Freitagabend gedacht war, wie Löffel sagt. Warum dann der frühzeitige Entscheid? «In erster Linie, um allenfalls keine unnötigen Kosten für das diesjährige OltenAir auflaufen zu lassen.» Ein weiterer Grund sei aber auch, dass die Enttäuschung über eine kurzfristige Absage viel grösser wäre, wenn noch mehr Stunden unbezahlter Arbeit vergeblich geleistet worden wären.

Kosten werden gezielt tiefer gehalten

Der Entscheid bedeute aber keinesfalls das Ende des OltenAir. «Die Verschiebung bietet die Chance, mehr Zeit und Energie in ein erfolgreiches OltenAir 2021 zu investieren», gibt Löffel zu verstehen. Um das Risiko für den Verein nach dem defizitären OltenAir 2019 im nächsten Jahr möglichst zu minimieren, wird auch OltenAir 2021 im Winter geplant. Mit dieser Massnahme soll es möglich sein, mit reduziertem Budget ein finanzielles Polster zu erwirtschaften, um die fünfte Ausgabe im Jahr 2022 wieder im gewohnten Rahmen durchzuführen. Für das OK ist nämlich klar, dass «OltenAir grundsätzlich im Sommer stattfinden sollte», so Löffel. Bei Sonnenschein und mit der Möglichkeit, sich zwischen den Konzerten in der Aare abzukühlen. So nebenbei: Das OltenAir 2021 findet voraussichtlich am 10. und 11. Dezember 2021 in der Schützi Olten statt.