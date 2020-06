Olten spannt mit der Hochschule Rapperswil zusammen: Studierende zeichnen Olten neu

Olten Südwest besser in die Umgebung einbinden? Zukunftsvisionen für das Industriegebiet? Verdichtungspläne oder eine velofreundlichere Stadt? Es mangelt nicht an Ideen, wie Olten in der Zukunft aussehen könnte. Die Stadt erstellt als Vorarbeit zur anstehenden Ortsplanungsrevision ein neues räumliches Leitbild. Als Anregung dazu könnten Arbeiten von Studierenden aus Rapperswil SG dienen.

Die dortige Hochschule für Technik ist der einzige Ort in der Schweiz, wo man Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung studieren kann. Entsprechend pflegt die Hochschule einen engen Kontakt mit Raum- und Stadtplanern aus der ganzen Deutschschweiz; denn praxisorientiertes Lernen wird grossgeschrieben, sagt Pascal Honegger vom Studiengang.

Jedes Studienjahr seit 1979 führt deshalb eine Partnerschaft mit einer Gemeinde, gross oder klein, durch. Studenten aller Semester arbeiten anhand Ideen und Informationen, welche die Gemeinde vorgibt. Für Pascal Honegger ist das eine Win-win-Situation: «Studierende festigen das Erlernte an echten Beispielen. Die Stadt kann ihrerseits die Arbeiten der Studierenden als mögliche Lösungsansätze für ihre Stadtentwicklung verwenden.»