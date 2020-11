Olten, kennst du deine Werte?

Olten, was würde sich in deinem Dasein verändern, wenn du die ganze Vergangenheit einfach hinter dir lässt und du einfach du bist? Wieso ich dich das frage? Ganz einfach, weil ich aus eigener Erfahrung weiss, wie bereichernd es ist, sich über die eigenen Werte Gedanken zu machen, diese sich bewusst zu machen und danach zu leben.

An unserem letzten Anlass von risingWOMEN Olten haben wir, unserer Community, das Thema «Deine Werte» nähergebracht. Wir lieben das Thema, weil es so viele positive Aha-Momente ermöglicht. Da gab es so viele unterschiedliche Berührungspunkte. Von «Das ist mir wirklich wichtig, wenn ich ehrlich bin» bis hin zu «Ich war mir eigentlich schon recht gut auf der Spur, wie kann ich es jetzt nur nochverstärken».

Also, Werte sind die allgemeinen Leitlinien deines Handelns, liebes Olten. Sie geben dir Ausrichtung und Orientierung. Wenn du deine Werte mehr und mehr lebst, werden du und deine Einwohner auch immer deutlicher das Gefühl von Sinnhaftigkeit erleben. Und dabei geht es nicht um starre Dogmen, sondern um das, was dir und der Bevölkerung gerade Sinn vermittelt. Da hat jede Stadt ihre eigenen Werte, was ihr halt gerade wichtig ist.

Wenn du, Olten, also mehr über dich und deine Werte erfahren möchtest, sollst du dir bewusst sein, dass die Definitionen deiner Werte sich auch immer verändern können. Das ist ja auch völlig normal, denn was dir vor zwanzig Jahren wichtig war, ist dir vielleicht heute weniger wichtig. Werte sind also einem konstanten Wandel unterworfen, und es ist wichtig, dass du dich immer wieder damit auseinandersetzt. Du kannst auch einfach sagen, dass du Dir z.B. Werte für ein Kalenderjahr setzt, alles ist erlaubt. Wow, ich bin überzeugt, das würde deinen Einwohnern auch sehr viel mehr Klarheit über deine Pläne geben.

Du fragst dich immer noch, weshalb du als Kleinstadt Deine Werte kennen solltest?

Sie ermöglichen dir wertvolle Selbsterkenntnis

Sie geben dir Klarheit und Orientierung für dein Handeln

Kennst du deine Werte, triffst du stimmigere Entscheidungen

Du hast uns allen ja schon einen guten Einblick darin gegeben, was du so alles machst, was dir wichtig ist und wir kennen deine Geschichte. In all dem widerspiegeln sich bereits ganz schön viele interessante Werte. Also, stell dir vor, du stehst das nächste Mal vor einer schwierigen Entscheidung und weisst dabei ganz genau, was dir wichtig ist. Oha, wie praktisch wäre das denn? Oder du bist unsicher und weisst nicht weshalb. Da wäre es ja sehr hilfreich, auf deine Werte zurückzublicken, um so an den richtigen Schrauben drehen zu können. Eine schöne Konsequenz, oder?

Lebe also deine Werte weg von allen Oltner-Klischees, wecke die mutige Stadt in dir. Du darfst nämlich mit der Allgemeinheit definieren, was für euch wichtig ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spass dabei. Mit diesen Zeilen stifte ich dazu an, mehr über dich und deine Werte nachzudenken und dir so eine Basis zu schaffen, um dein Dasein so zu gestalten, dass es zu dir und deiner Bevölkerung passt.

Vielleicht, wenn du in dich hineinhörst, gibt es da auch schon eine Vorstellung, was deine Werte sein könnten. Verrätst du sie uns? Ich persönlich wünsche mir für dich die Werte #Mut #Kreativität #Wachstum.