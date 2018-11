Fast genau zwei Jahre ist es her, dass der Trägerverein Jugendkulturhaus Provisorium 8 angekündigt hatte, von sich aus die Leistungsvereinbarung mit der Stadt Olten per Ende 2016 auslaufen zu lassen. Seither flackerte die Jugendarbeit nur auf Sparflamme: Die Stadt hatte mithilfe des Schulsozialarbeiters Philipp Gemperle den Treffpunkt im Provi 8 in einem 10-Prozent-Pensum aufrechterhalten. Der Start mit dem neuen Konzept verzögerte sich mehrmals.

Doch nun hat Olten wieder eine Jugendarbeit, welcher den Namen verdient: Der Verein für Jugend und Freizeit aus dem aargauischen Wohlen ist unter der Bezeichnung Jugendwerk Olten seit Anfang August dafür zuständig. Am Donnerstag wurde der operative Betrieb aufgenommen. Am Mittwochabend sind die Räume am Rötzmattweg 8 mit einer Kick-off-Veranstaltung eröffnet worden.