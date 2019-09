Welches war aus Ihrer Sicht der Höhepunkt des Dorffestes?

Pascal Erlachner: Ich kann keinen einzelnen nennen: Der Umzug und die vielen Darbietungen, das friedliche Beizlifest mit den Ständen oder gestern Nachmittag der Auftritt des Musikers Marlon Roudette – es war einfach alles genial.

Wie kam es zum Engagement des aus London stammenden Briten?

Roudette wohnt in Wangen bei Olten. Ich habe ihn einfach mal angefragt, ob er ein Konzert geben würde. Er hat zugesagt und eigentlich gar keine Ansprüche gestellt – ausser, dass wir sein Konzert nicht gross ankündigen durften. Zwei seiner Bandmitglieder sind zudem extra aus London eingeflogen. Am Konzert hat er die Leute in den Bann gezogen.

Viele Einwohner haben lange auf eine Neuauflage des letzten Dorffests vor neun Jahren gewartet. Wie geht es nun weiter?

Es wird wieder ein Dorffest geben. Wann, wissen wir noch nicht – aber wohl spätestens zum 800-Jahr-Jubiläum der Gemeinde im Jahr 2026, vielleicht auch schon vorher. Ein Kränzchen muss man auch den Vereinen winden: Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen.

