Es gab bislang Vermutungen, Schätzungen, Annahmen. Bald war von 300'000 Personen die Rede, dann wieder von mehreren Hunderttausend, dann von etwa 100'000. Die Wahrheit liegt, wie so oft, in etwa in der Mitte. Denn jetzt ist die Sachlage geklärt.

Jetzt gibt es erstmals eine offizielle Besucherzahl für die Chilbi in Olten, dem grössten regionalen institutionellen Anlass im Jahreslauf. Die Swisstraffic AG, ein international tätiges Planungs- und Beratungsunternehmen in den Bereichen Mobilitäts-, Sicherheits- und Signalisations-Planung, hat sie im Auftrag der Stadt Olten ermittelt.

Gut 165'000 waren dabei

Deren Fazit: Die Chilbi 2017 wurde von 165'600 Gästen frequentiert. Spitzenreiter unter den vier Tagen war übrigens der Chilbi-Samstag, an dem 58'300 Gäste gezählt wurden, dicht gefolgt vom Sonntag mit 57'700 Besuchern.

Dann folgt doch eine deutliche Zäsur: Der Chilbi-Montag, den man recht verbreitet als «Chilbitag der Oltnerinnen und Oltner» bezeichnet, wurde noch von 31'400 Personen genutzt, während am Eröffnungstag, dem Freitagabend, gerade mal 18'200 Personen anwesend waren.

«Wir wollten einfach mal genauer eruieren, wie es sich mit den Besucherzahlen wirklich verhält», sagt Franco Giori, Abteilungsleiter Ordnung und Sicherheit bei der Stadt Olten, auf Anfrage. «Jetzt wissen wirs.» Allerdings liesse sich aus den Zahlen von 2017 keine generelle Besucherzahl ableiten. Deshalb beabsichtigt die Stadt, die Messungen auch im laufenden Jahr anzugehen.

«Es wäre natürlich interessant, die Zählungen in regelmässigen Intervallen durchzuführen», so Giori. Die Rede ist da etwa von Fünfjahresabständen. Beschlossen sei in dieser Beziehung aber noch nichts. Eine gesicherte Reihe von Besucherzahlen könnte etwa dementieren oder bestätigen, was Skeptiker immer wieder mal ins Feld führen; nämlich dass die Chilbi als Anziehungspunkt in den letzten Jahren grundsätzlich an Attraktivität verloren hat.