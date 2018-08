Trotz herbstlich kühlfeuchtem Wetter am Samstagabend strömten Jung und Alt an die traditionsreiche Chilbi in Hägendorf. Im Lunapark waren Autoscooter und

T-Rex Tower die anziehenden Attraktionen für Adrenalin-Kick suchende Freaks. Wer es lieber ruhiger nehmen wollte, war an den diversen Schiess-, Wurf- und Angelbuden richtig. Und wer schliesslich ganz der Gemütlichkeit zugetan war, suchte sich am besten in Gesellschaft von Freunden und Bekannten einen Platz in einem der zahlreichen Zeltbeizli mit vielfältigen kulinarischen Angeboten wie Raclette, Grillspezialitäten oder Crêpes. Gute Stimmung und Hochbetrieb waren an allen Plätzen garantiert.