Nun braucht es konstruktive Kräfte – vorerst gemeinsam mit Pfarrer Kai Fehringer

In der Vorweihnachtszeit ist die Situation in der christkatholischen Kirchgemeinde der Region Olten mit ihren 31 angeschlossenen Gemeinden endgültig eskaliert und der Frieden gegen aussen vorbei: An der Gemeindeversammlung Anfang Dezember ist der gesamte Kirchgemeinderat wegen der Spannungen mit Pfarrer Kai Fehringer per sofort zurückgetreten. Bereits Anfang Juli hat dies Präsident Kurt Stutz aus demselben Grund getan. Der Pfarrer selbst will aber im Amt bleiben und verweist auf seine Wahl an der Urne durchs Kirchenvolk – dies obwohl ihm der Schweizer Bischof und auch die Synodalratspräsidentin, also seine geistlichen respektive weltlichen Vorgesetzten, einen Rücktritt nahegelegt und dies so auch öffentlich kundgetan haben. Anscheinend hat der Kirchgemeinderat auch über eine Entlassung des Pfarrers nachgedacht, diese Option dann aber auch aus finanziellen Erwägungen fallen gelassen: Sein Lohn hätte bis Ende Legislatur 2021 bezahlt werden müssen. Zudem befürchtete das Gremium bei einem allfälligen Rekurs des Pfarrers gegen den Entscheid weitere Prozess- und Anwaltskosten.

Mittlerweile sind die aktiven Mitglieder der rund 500-köpfigen Kirchgemeinde in pfarrerstreue und pfarrerskritische Fraktionen gespalten. Es gibt mehrere gewichtige Austritte aus der Kirchgemeinde, darunter jener des zurückgetretenen Präsidenten Kurt Stutz. Dadurch wird nicht nur der Reputationsschaden immer grösser, sondern es steigt auch der finanzielle Druck: Mit den namhaften Mitgliedern, welche dieser Zeitung bekannt sind, gehen Steuergelder verloren. Eine Steuererhöhung um zwei Punkte, die das strukturelle Defizit hätte lindern sollen, wurde an der erwähnten Gemeindeversammlung Anfang Dezember von den Stimmberechtigten aber abgelehnt. Nicht zuletzt hätten die Christkatholiken mit der Bereinigung ihres Liegenschaftsportfolios – die Kirchen in Hägendorf, Trimbach und Starrkirch-Wil werden nicht mehr benötigt – eigentlich genug Arbeit am Hals. Die Talsohle sei noch nicht erreicht, sagt ein Mitglied hinter vorgehaltener Hand. Wenn es so weitergehe, sei der Zusammenhalt der Kirchgemeinde ernsthaft gefährdet.