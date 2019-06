45 Tonnen Kunststoff sammelte der Oltner Werkhof letztes Jahr. Das entspricht rund 27 110-Liter-Kunststoffsammelsäcken pro Tag. Innerhalb von vier Jahren hat sich diese Menge mehr als verdreifacht. Und sie nimmt schweizweit jährlich um 20 Prozent zu. Bis 2014 wurde Kunststoff gemeinsam mit dem Kehricht verbrannt oder nach China exportiert. Doch seitdem das Land einen Importstopp für Kunststoff verhängt hat, wird dem Material mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Insbesondere auch, weil dadurch das Kunststoffrecycling lukrativer geworden ist.

Im Gegensatz zur Kehrichtverbrennung liesse sich Kunststoff mehrmals recyceln und wiederverwenden, weiss Hanspeter Hösli, Projektberater der

Innorecycling AG in Eschlikon TG. Seit 20 Jahren sammelt und verwertet das Unternehmen Kunststoffe von Gewerbe und Industrie in der ganzen Schweiz. «Es ist einfach störend, dass in den 31 Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen jährlich 650 000 Tonnen Kunststoff verbrannt werden und die Bevölkerung nur mangelhaft darüber informiert ist», fährt er fort und klärt auf. Dank moderner Sortierungstechnologien verarbeite man heute bereits 60 Prozent des gesammelten Kunststoffs zu sogenannten Regranulaten. Sie finden Verwendung unter anderem in der Herstellung von Paletten, Rohren oder Kisten. Sie sind daher sehr gefragt und werden an Schweizer Firmen verkauft oder ins Ausland exportiert.

Nicht wiederverwertbare Mischkunststoffe, wie beispielsweise Chipsverpackungen, werden zu Flocken verarbeitet und ersetzen in Zementwerken importierte Braunkohle als Ersatzbrennstoff. Hanspeter Hösli betont: Granulate ersetzen erdölbasiertes Kunststoffneumaterial und sind in der Herstellung viel energieeffizienter. Zudem spare man mit den Flocken die Transportwege der umweltschädlichen Kohle und den CO2-Ausstoss der damit einhergeht.

Seit sechs Jahren landet auch Haushaltskunststoff in der Sammel- und Verwertungsanlage im Thurgau. Mehr als 300 Gemeinden, darunter auch Olten, sammeln aktiv mit. Laut Hanspeter Hösli jedoch bestehe in der Schweiz noch viel Luft nach oben bezüglich Rücklaufzahlen von Kunststoff. Das läge daran, dass sich noch nicht in allen Regionen Sammelstellen befinden. «Es gibt Regionen in der Schweiz, wo noch nicht aktiv gesammelt wird, weil es dort noch keine Sammelstellen gibt. Aber die stark zunehmende Zahl von Gemeinden stimmt uns sehr positiv.» Olten bietet die Möglichkeit, Kunststoff sowohl beim Werkhof wie auch bei der Entsorgungsanlage der Turuvani abzugeben. Für bereits Fr. 2.50 erhält man beim Werkhof Kunststoffsammelsäcke, die man ohne weitere Gebühren gefüllt wieder zurückbringen kann. Wer keine Zeit dafür hat, kann auch die Velokurier-Firma Collectors für die Abgabe engagieren. Sie arbeiten mit dem Werkhof gemeinsam für denselben Zweck. Die Turuvani-Entsorgungsanlage in der Oltner Industrie ist eine Annahmestelle für Sammelsäcke der Innorecycling AG. Diese kann man entweder online oder bei diversen Verkaufsstellen in der Region erwerben und bei Annahmestellen zurückbringen. Der Kunststoff landet unter anderem schliesslich bei der Innorecycling AG in Thurgau und damit nicht in den Mägen von Meerestieren.