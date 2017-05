Bereits drei Jahre sind vergangen, seit Christian Schenker und die Band Grüüveli Tüüfeli ihre letzte CD veröffentlicht haben. «Normalerweise», sagt Schenker, «bringen wir alle zwei Jahre eine CD heraus, doch letztes Jahr konnte ich auf Auftrag ein Kinderbuch vertonen. Das hat die Arbeiten an der neuen CD ‹Das bruuch i no!› verzögert.» Die ersten Songs dafür waren schon vor drei Jahren bereit, was an sich nichts Aussergewöhnliches ist.

Allerdings haben sich die Musiker entgegen dem Usus dafür entschieden, diese Lieder bereits an Konzerten zu spielen, um sie so auf ihre «Live-Tauglichkeit» zu prüfen. Nur diejenigen, welche diesen Test bestanden, haben es auf die CD geschafft. Schenker erklärt, er habe auch schon Lieder aufgenommen, die zum Zuhören gut funktionieren, aber nicht an einem Konzert. «Dort ist die Interaktion wichtig, ein Konzert ist ein Zusammenspiel von Künstler und Publikum.»

75 Kinder singen mit

Eine Zusammenarbeit zwischen Künstler und Vertretern des Zielpublikums, sprich Kindern, sind auch alle neun CDs von Christian Schenker. Im Gegensatz zu früheren Werken waren an den Songs «Umetobe» und «Fasnachtsfieber» auf «Das bruuch i no!» aber nicht nur einige, sondern gleich 75 Kinder beteiligt. Erstmals ist auch ein Live-Song aufgenommen worden, den es nicht in Studioversion gibt.