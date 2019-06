Gleich zwei langjährige Mitglieder der Geschäftsleitung der Aare Energie AG (a.en) treten demnächst in den Ruhestand, wie der Energieversorger mitteilt. Hans-Jörg Scheiwiller, Leiter Finanzen und Dienste, wird nach 18-jähriger Tätigkeit bei der a.en, davon 15 Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung, per 1. August 2019 pensioniert. Seine Nachfolge tritt sein bisheriger Stellvertreter, Rolf Hess, per 1. Juni 2019 an. Betriebsökonom FH Rolf Hess ist seit 2016 bei der a.en tätig und war vorher unter anderem bereits mehrere Jahre in der Energiebranche tätig.