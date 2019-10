Neuer Bahnhofplatz Olten – die Drehscheibe an der Aare

Der Bahnhof ist seit jeher eine tragende Säule der Oltner Stadtentwicklung. Die Erneuerung des Bahnhofplatzes bildet nun – koordiniert unter anderem mit den Projekten im Umfeld wie Bahnausbauschritte des Bundes im Bahnhof Olten, Areal Bahnhof Nord, Umgestaltung Bahnhofquai und Attraktivierung Ländiweg – den nächsten Zukunftsschritt. Dabei soll den verschiedenen Mobilitätsbedürfnissen von Stadt und Region Genüge getan werden – dies dank ausreichender Kapazität für alle Verkehrsteilnehmenden auf der Kantonsstrasse, einem ausgebauten Bushof, einer Velostation für 1250 Velos mit Werkstatt und der Entflechtung von öffentlichem Verkehr, Taxis, Kurzzeitparking und Kiss+Ride.

Das Projekt Neuer Bahnhofplatz Olten sorgt hindernisfrei für klare Verhältnisse zwischen dem neugestalteten Platz auf Stadtniveau und den Unterführungen auf Aarelevel und schafft den langersehnten Link zum Aareraum: Ein neuer Aaresteg für Fuss- und Veloverkehr bietet einen direkten Zugang vom linken Aareufer zum Bahnhof und zur neuen Velostation. Und auch die Verlängerung der Hardegg-Unterführung schafft zusammen mit einer attraktiven Ufergestaltung eine neue Verbindung zum Aareraum.

Zugang zum Aareraum

Kaum ein anderer Bahnhof verfügt über eine derart attraktive Lage mit direktem Zugang zum Fluss und einer Terrasse mit Aussicht auf Altstadt und Jurakulisse. Allerdings ist die Bahnhofterrasse aus den 1950er-Jahren heute primär ein Durchgangsort mit beschränkter Aufenthaltsqualität. Der neue Bahnhofplatz und die Verlängerung der Hardegg-Unterführung bieten nun die Chance, beidseits der Bahnhofbrücke eine grosszügige, durchgängige Terrasse auf Aareniveau zu schaffen. Von dieser Terrasse führen der Sonne zugewandte Sitzstufen zum Wasser und laden zum Verweilen am Fluss ein. Im Süden schliesst die Terrasse direkt an den Ländiweg an, im Norden besteht die Möglichkeit einer Verlängerung des Wegs zwischen Ruderhaus und Gösgerstrasse hindurch zur Eggerallee.

Der geplante Aaresteg überquert die Aare als Spannbandbrücke mit einer nutzbaren Breite von 4.5 Metern und einer Länge von rund 100 Metern. Für den Veloverkehr schafft er einen direkten, vom motorisierten Verkehr getrennten Zugang zur neuen Velostation von der Innenstadt her; für den Fussverkehr sorgt er für die Verbindung aus der Bahnhofunterführung zur Stadt, ohne auf das Niveau der Bahnhofbrücke wechseln zu müssen.

Markantes Dach sorgt für Identität

Auf der Stadtebene markiert ein grosses, dem Perronverlauf folgendes Dach den Eingangsbereich zum Bahnhof und gibt diesem ein neues Gesicht und eine Identität. Es berücksichtigt die Proportionen der historischen Bahnhofshalle und des Bahnhofgebäudes sowie der Gebäudereihen entlang des Bahnhofquais, aber auch der zukünftigen Hochbauten im Areal Bahnhof Nord.