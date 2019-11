Neue Spitaldirektorin ist gewählt

Die neue Direktorin des Kantonsspitals Olten (KSO) heisst Sandra Lambroia Groux. Die 47-Jährige wird ihr Amt am 1. Januar 2020 antreten und ihre 20-jährige Erfahrung in verschiedenen Bereichen im Gesundheitswesen in die Führung des KSO einbringen.

Nach der Wirtschaftsmatura in Burgdorf studierte die aus dem Emmental stammende Sandra Lambroia Groux Betriebswirtschaftslehre und Soziologie und erwarb sich damit Grundlagen für ihre späteren Managementaufgaben. Sie startete ihre Berufskarriere bei der Stadt Luzern und der Swisscom AG, bevor sie 2000 als Leiterin Spitäler/Rehabilitation bei der CSS Versicherung AG den Einstieg in das Gesundheitswesen fand. 2005 wechselte sie auf die Seite der Leistungsanbieter und wurde Abteilungsleiterin Marktentwicklung und Projektleiterin CRM am Inselspital Bern. 2008 übernahm sie die Leitung Qualitätsmanagement/Organisationsentwicklung am Regionalspital Emmental AG. In ähnlicher Funktion wechselte sie zwei Jahre spätere in die grössere Spital Region Oberaargau AG-Gruppe. In ähnlicher Funktion wechselte sie zwei Jahre spätere in die grössere Spital Region Oberaargau AG-Gruppe, wo sie massgeblich für den Aufbau der der SRO AG nahstehende Gemeinschaftspraxis HasliPraxis AG in Langenthal verantwortlich war.

Sandra Lambroia Groux engagiert sich auch auf gemeindepolitischer Ebene und ist noch bis Ende diesen Jahres Verbandspräsidentin des Sozialdienstes der Region Trachselwald.

Sandra Lambroia Groux folgt auf Franz Schwaller, der das Kantonsspital Olten seit 2011 erfolgreich führt und nun altershalber zurücktritt. Stellvertreter der neuen Direktorin wird Roger Maier, der bisher als Co-Direktor fungiert.

Sandra Lambroia Groux ist verheiratet und lebt mit ihrer Familie und den drei Kindern in Huttwil. (mgt/otr)