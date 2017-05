Simon Gomm hatte vorgewarnt. «Wir können das Gespräch gerne bei mir zu Hause führen, wir haben einfach keinen Tisch.» Die Altbauwohnung auf der rechten Aareseite nahe des Oltner Bahnhofs ist spärlich eingerichtet. Der 26-Jährige wohnt hier mit seiner Frau Nakita und seiner 10 Monate alten Tochter. Das geräumige Wohnzimmer: eine grosse Polstergruppe, eine Krippe für die Kleine, ein Teppich auf dem Parkettboden, ein Flachbildschirm an der Wand. Der Student der Pädagogischen Hochschule Bern steht in der Küche und löffelt eine Portion Kaffee in die Macchinetta; der Journalistin und dem Fotografen bietet er ein Glas Wasser an. Der Kaffee steigt, Gomm giesst sich das Getränk in eine Tasse und geht rüber ins Wohnzimmer, wo er es sich auf dem Sofa gemütlich macht.

«Der Name spielte sicher mit, aber der allein hätte nicht gereicht», meint der Sohn von SP-Regierungsrat Peter Gomm zu seiner Wahl in den Kantonsrat und nimmt einen Schluck Kaffee. Zeitgleich mit den Kantonsrats- fanden die Oltner Stadtratswahlen statt, für die Gomm ebenfalls kandidierte. «Sie beeinflussten mein Ergebnis wohl», mutmasst er. Weil er auf Nummer sicher gehen wollte, trat er auch bei den Oltner Gemeinderatswahlen an, wo er denn auch einen Sitz machte. Diesen wird er jedoch innerhalb der Partei weitervererben: «Ich halte Doppelmandate für nicht demokratisch, es gibt ja genug fähige Leute», so sein Argument (wir berichteten). Ausserdem studiere er und habe Familie, das liege zeitlich nicht drin.