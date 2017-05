Ebenso wie der Oltner Lokalmatador FM Bruno Kamber – mit drei Siegen (1998/2001/2007) einer der erfolgreichsten Spieler in der 93-jährigen Geschichte des Bundesturniers. Seit seinem letzten Bundesmeister-Titel ist zwar ein Jahrzehnt vergangen, doch mit dem 53-jährigen Routinier wird wiederum zu rechnen sein. «Ich werde jedenfalls meine Chancen nutzen, wenn sich welche ergeben», freut sich Bruno Kamber auf sein Heimturnier.

Apropos Heimturnier: Für viele Schweizer Schachspieler sind Olten als zentralste Stadt des Landes und das Hotel «Arte» mit seinen grosszügigen Spielbedingungen (ideal für Spieler und Zuschauer) zu einer Art «Domizil» für das Bundesturnier geworden. Auch wenn es primäres Ziel ist, den Teilnehmern optimale Spielbedingungen zu bieten, so hat der Schachklub Olten das Bundesturnier auch dieses Jahr zum Anlass genommen, Schach im Bewusstsein der regionalen Bevölkerung verankern.

Attraktives Rahmenprogramm

Deshalb wurde im Vorfeld des Turniers in Zusammenarbeit mit dem Verein Die Schulschachprofis ein über acht Lektionen führender Schachkurs für Jugendliche angeboten – auch in der Hoffnung, dass einige der Kursteilnehmer im Hobbyturnier spielen. Am Vorabend des ersten Turniertags gibt FM Fabian Bänziger, amtierender Schweizer Meister U16 und jüngster FIDE-Meister in der Schweizer Schachgeschichte, im «Arte» eine Simultanvorstellung für Behörden und Sponsoren. Für die Eröffnung (Regierungsrat Roland Fürst) und Siegerehrung (Stadtpräsident Martin Wey) machen zwei Politiker ihre Aufwartung.

«Wir freuen uns auf vier Tage Schach pur», sagt Catherine Thürig. «Wir laden alle ein, bei freiem Eintritt mal im ‹Arte› vorbeizuschauen oder im ‹Lichtspiel› weltmeisterliche Atmosphäre zu geniessen.»