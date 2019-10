Naturmuseum Olten unter den Prix-Expo-Finalisten

Die Koproduktion ist derzeit in Frauenfeld zu sehen und feiert an der Eröffnung des Hauses der Museen am 23. November in Olten Vernissage. Die vier Finalisten zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie ein Thema kohärent und verständlich darstellen und dieses originell und mit vielfältigen Formaten in Szene setzen. Mit dem Preis zeichnet die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz Ausstellungen und verwandte Formen aus, welche die Faszination der Natur und der Naturwissenschaften einem breiten Publikum fachlich kompetent und erlebnisorientiert vermitteln. Der Gewinner des mit 10 000 Franken dotierten Prix Expo wird gegen Ende Jahr bekannt gegeben. Bereits 2010 hat das Oltner Naturmuseum den Preis für seine Dauerausstellung erhalten. Zudem kam das Museum 2004 mit seiner Ausstellung «Fliegend unterwegs» auf die Shortlist. (sko)