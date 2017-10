Wie konnte es vor zwei Jahren zum tödlichen Unfall in Lostorf kommen? Mit dieser Frage musste sich das Militärgericht in Bern am Freitag befassen. Der heute 24-jährige Fahrer steht als Angeklagter vor Gericht, er soll sich damals der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht haben. Aber der Reihe nach: Der verhängnisvolle Fehler geschah damals bei der schnellen Wachablösung kurz vor Mitternacht im Solothurnischen Lostorf. Dabei setzt sich das geparkte Fahrzeug plötzlich in Bewegung und erfasst einen 27-jährigen Soldaten aus Schaffhausen. Er wird in der Hinterachse eingeklemmt und erliegt seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle.