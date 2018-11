Nach der erfolgreichen Rückweisung der Sportpark-Olten-Vorlage durch die Ratslinke am Donnerstagabend im Gemeindeparlament herrschte bei den Verantwortlichen Ratlosigkeit: Kommt es gar soweit, dass die Aktiengesellschaft, welche grossmehrheitlich im Besitz der Stadt Olten ist, Liquiditätsprobleme bekommt, weil die Betriebsbeiträge ab Juni 2019 nicht mehr gesichert sind? Käme es sogar zu einem "Grounding der Eissportanlagen", wie FDP-Parlamentarier Urs Knapp in seinem Bericht im Nachgang zur Debatte schrieb? Diese Vorstellungen wecken Erinnerungen an die damalige Kunsteisbahngenossenschaft Olten, kurz Keko, die Mitte der Nullerjahre wegen Liquiditätsproblemen gelöscht wurde. Die im Jahr 2005 neu gegründete Sportpark Olten AG hatte die Eissportanlagen damals von der Keko übernommen.

Doch soweit soll es nun nicht kommen: Bereits am Morgen nach der Parlamentssitzung ist klar, wie es weitergeht. Die zuständige Stadträtin, Sportdirektorin Iris Schelbert, skizziert das weitere Vorgehen. Entgegen den Aussagen am Vorabend soll ein Teil des Geschäfts bereits am 20. Dezember, wenn das Gemeindeparlament ein letztes Mal in diesem Jahr tagt, behandelt werden können. In einer separaten Vorlage werden die Betriebsbeiträge an die Sportpark Olten AG und die Subventionen an die Eissportvereine in Höhe von 700'000 Franken – inklusive der vom Parlament im Budget 2019 vorgenommen Kürzung von 50'000 Franken – vorgelegt. Dieses Geschäft wird dem obligatorischen Referendum unterstellt. Die Bevölkerung wird voraussichtlich am 24. März darüber abstimmen können. Damit könnten die für den Betrieb der Sportpark Olten AG wichtigen Gelder ab Juni 2019 ohne neuerliche Frist gesichert werden. Es sollte so laut Schelbert zu keinen Liquiditätsproblemen bei der Gesellschaft kommen.

Bereits vorher will der Stadtrat die flexible Bandenanlage in einem formellen Entscheid beschliessen. Seine Finanzkompetenz für einmalige Ausgaben geht bis zu einer Höhe von 400'000 Franken. Das Geschäft gelangt so gar nicht mehr ans Gemeindeparlament, weil dieses die 270'000 Franken bereits via Budget am Donnerstagabend genehmigt hat. Diese Ausgabe ist nötig, damit die Auflagen des Eishockeyverbandes erfüllt werden können. Bis zum Sommer 2019 muss der EHC Olten, der Hauptmieter des Eisstadions Kleinholz, die flexible Banden einbauen, damit bei Checks die Verletzungsanfälligkeit geringer ist.

Ein zweite Vorlage soll es dann zu den restlichen Sanierungs- und Erneuerungsmassnahmen wie der Kältezentrale in Höhe von rund 1,13 Millionen Franken geben. Dieses Geschäft wird dem Gemeindeparlament aber erst in der Sitzung vom Ende Januar vorgelegt und damit auch erst ins Budget 2020 aufgenommen. Diese Vorlage unterstünde nur dem fakultativen Referendum. Das Parlament kann einmalige Ausgaben in Höhe von bis zu 4 Millionen Franken selbst bestimmen. Ob der Stadtrat dieses Geschäft ebenfalls wieder freiwillig dem Volk vorlegen will, wie dies bereits bei der ersten Vorlage geschehen ist, lässt Stadträtin Schelbert offen.