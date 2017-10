An der diesjährigen Oltner Chilbi wurde dem Sportverein Olten fast eine gesamte Tageseinnahme in Höhe von 10 000 Franken gestohlen. Das Geld war in einem Lieferwagen deponiert. Das Fahrzeug wies danach keine Einbruchspuren auf. Bisher fehlt von den Tätern jede Spur. Für den 51-jährigen Verein mit 280 Mitgliedern ist mit dem Ausfall der sportliche Betrieb gefährdet.

Ein vom Vorstand speziell dafür einberufener Krisenstab will nun mit einer Crowdfunding-Aktion die Hälfte des Geldes wieder reinholen, wie der Verein gestern in einer Mitteilung schreibt. Auf der für Sportprojekte spezialisierten Plattform «I believe in you» wurde die Geldsammelaktion für 5000 Franken in diesen Tagen lanciert.

Nun hat der Verein 50 Tage Zeit, um das Geld mit Gegenleistungen wie einem Schlüsselanhänger, einem T-Shirt oder einer Freimitgliedschaft beim Sportverein aufzutreiben. Mit 500 Franken kann ein Unterstützer sogar ein Essen mit dem Präsidenten Luis Geiser erwerben.